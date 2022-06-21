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Німеччина оприлюднила огляд військової допомоги Україні: що у переліку

Німеччина оприлюднила огляд військової допомоги Україні: що у переліку

Київ • УНН

 • 128472 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. Німеччина оприлюднила список військової допомоги Україні у зв’язку з широкомасштабною війною рф. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу уряду Німеччини.

Цитата

«Це список містить огляд німецької летальної і нелетальної військової допомоги Україні. Сюди входять поставки із запасів Бундесверу (Збройні сили федеративної Республіки Німеччини), а також поставки промисловими підприємствами, які фінансуються за рахунок коштів ініціативи федерального уряду з модернізації», - ідеться в повідомленні.

Деталі

До переліку озброєння, яке передасть Україні, серед іншого входять:

  • 7 самохідних гаубиць Panzerhaubitzen 2000, включаючи адаптацію, навчання та запасні частини;
  • 3 реактивні системи залпового вогню MARS з боєприпасами;
  • 54 бронетранспортери M113 з озброєнням (системи з Данії, переобладнання фінансує Німеччина);
  • 30 зенітних артилерійських установок GEPARD, у тому числі близько 6 тисяч зенітних боєприпасів;
  • cистема ПВО IRIS-T SLM.

В уряді ФРН додали, що з міркувань безпеки не буде повідомлятися інформація про способи і терміни доставки озброєння.

Нагадаємо 

З початку російського вторгнення США надали Україні безпекової допомоги майже на 4,6 млрд доларів.

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