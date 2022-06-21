Німеччина оприлюднила огляд військової допомоги Україні: що у переліку
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Німеччина оприлюднила список військової допомоги Україні у зв’язку з широкомасштабною війною рф. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу уряду Німеччини.
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«Це список містить огляд німецької летальної і нелетальної військової допомоги Україні. Сюди входять поставки із запасів Бундесверу (Збройні сили федеративної Республіки Німеччини), а також поставки промисловими підприємствами, які фінансуються за рахунок коштів ініціативи федерального уряду з модернізації», - ідеться в повідомленні.
Деталі
До переліку озброєння, яке передасть Україні, серед іншого входять:
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- 7 самохідних гаубиць Panzerhaubitzen 2000, включаючи адаптацію, навчання та запасні частини;
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- 3 реактивні системи залпового вогню MARS з боєприпасами;
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- 54 бронетранспортери M113 з озброєнням (системи з Данії, переобладнання фінансує Німеччина);
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- 30 зенітних артилерійських установок GEPARD, у тому числі близько 6 тисяч зенітних боєприпасів;
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- cистема ПВО IRIS-T SLM.
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В уряді ФРН додали, що з міркувань безпеки не буде повідомлятися інформація про способи і терміни доставки озброєння.
Нагадаємо
З початку російського вторгнення США надали Україні безпекової допомоги майже на 4,6 млрд доларів.