Німеччина оприлюднила огляд військової допомоги Україні: що у переліку

Цитата

«Це список містить огляд німецької летальної і нелетальної військової допомоги Україні. Сюди входять поставки із запасів Бундесверу (Збройні сили федеративної Республіки Німеччини), а також поставки промисловими підприємствами, які фінансуються за рахунок коштів ініціативи федерального уряду з модернізації», - ідеться в повідомленні.

Деталі

До переліку озброєння, яке передасть Україні, серед іншого входять:



7 самохідних гаубиць Panzerhaubitzen 2000, включаючи адаптацію, навчання та запасні частини;



3 реактивні системи залпового вогню MARS з боєприпасами;



54 бронетранспортери M113 з озброєнням (системи з Данії, переобладнання фінансує Німеччина);



30 зенітних артилерійських установок GEPARD, у тому числі близько 6 тисяч зенітних боєприпасів;



cистема ПВО IRIS-T SLM.



В уряді ФРН додали, що з міркувань безпеки не буде повідомлятися інформація про способи і терміни доставки озброєння.

Нагадаємо

З початку російського вторгнення США надали Україні безпекової допомоги майже на 4,6 млрд доларів.