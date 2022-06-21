Германия обнародовала обзор военной помощи Украине: что в перечне
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Германия обнародовала список военной помощи Украине в связи с широкомасштабной войной рф. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства Германии.
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«Этот список содержит обзор немецкой летальной и нелетальной военной помощи в Украине. Сюда входят поставки из запасов Бундесвера (Вооруженные силы федеративной Республики Германии), а также поставки промышленными предприятиями, финансируемыми за счет средств инициативы федерального правительства по модернизации», – говорится в сообщении.
Детали
В перечень вооружения, которое передаст Украине, среди прочего входят:
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- 7 самоходных гаубиц Panzerhaubitzen 2000, включая адаптацию, обучение и запасные части;
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- 3 реактивные системы залпового огня MARS с боеприпасами;
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- 54 бронетранспортера M113 с вооружением (системы из Дании, переоборудование финансирует Германия);
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- 30 зенитных артиллерийских установок GEPARD, в том числе около 6 тысяч зенитных боеприпасов;
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- cистема ПВО IRIS-T SLM.
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В правительстве ФРГ добавили, что из соображений безопасности не будет сообщаться информация о способах и сроках доставки вооружения.
Напомним
С начала российского вторжения США предоставили Украине помощи безопасности почти на 4,6 млрд долларов.