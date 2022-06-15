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США надали Україні безпекової допомоги майже на 4,6 млрд доларів: Генштаб оприлюднив перелік

США надали Україні безпекової допомоги майже на 4,6 млрд доларів: Генштаб оприлюднив перелік

Київ • УНН

 • 120570 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що з початку повномасштабного російського вторгнення США надали Україні безпекової допомоги майже на 4,6 мільярда доларів, передає УНН.

Цитата

"З початку російського вторгнення США надали Україні безпекової допомоги майже на 4,6 млрд доларів, зокрема: 220 000 артилерійських снарядів, 50 000 000 патронів, 108 гаубиць, 75 000 комплектів бронежилетів і шоломів, 26 500 систем Javelin та інших протитанкових систем та 1400 зенітних систем Stinger", - ідеться на оприлюдненій інфографіці. 

Деталі

Також в Генштабі додали, що президент США Джо Байден оголосив про 11 траншів військової підтримки Україні. "ЗСУ вдячні за підтримку та допомогу США. Посольство США в Україні офіційно інформує: "Кожен пакет допомоги містить те, що потрібно українцям для захисту своєї країни", - наголосили у відомстві. 

Нагадаємо 

У Генштабі Збройних сил України повідомили, що українські бійці вже застосовують на передовій французькі самохідні артилерійські установки CAESAR.

Також серед інших Швеція передасть Україні четвертий пакет військової допомоги на 95 млн євро, до якого увійшли протикорабельна та протитанкова зброя.

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