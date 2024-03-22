Минобороны налаживает прямое сотрудничество с западными производителями оружия

Заместитель Министра обороны Украины Дмитрий Клименков встретился с вице-президентом компании Colt Canada Corporation Алексом Пейном. Стороны обсудили перспективы поставок стрелкового оружия для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины по коммерческим контрактам между "Агентством оборонных закупок" и Colt Canada Corporation. Об этом сообщает Минобороны, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что корпорация Colt Canada, член Colt CZ Group, является эксклюзивным поставщиком стрелкового оружия для Вооруженных Сил Канады.

Канада входит в авангард основных стран-партнеров, которые поддерживают Украину с первых дней широкомасштабного российского вторжения. Сейчас налаживаем прямое сотрудничество с западными производителями оружия. Мы знакомы с продукцией компании Colt Canada Corporation и высоко ценим ее качество. Она используется как основной вид стрелкового оружия во многих армиях мира, - отметил Дмитрий Клименков.

Стрелковое оружие широко используется во всех видах и родах войск Вооруженных Сил Украины. Сейчас ВСУ трансформируются в соответствии со стандартами НАТО. В частности это предусматривает переход на новые виды стрелкового оружия, заменяя советское.

Для эффективного обеспечения потребностей ВСУ Минобороны развивает прозрачную и эффективную архитектуру закупок, правила которой будут понятны для международного бизнеса. Функция установления правил закупок остается за министерством, а непосредственные закупки передаются закупочным агентствам, которые строят свою работу по лучшим практикам международного корпоративного управления, - рассказал Дмитрий Клименков.

Напомним

Канада присоединяется к чешской инициативе по закупке артиллерийских снарядов для Украины, выделив 40 млн долларов военной помощи и 7,5 млн долларов на приборы ночного видения, официально присоединившись к Коалиции против беспилотников во главе с Латвией и Великобританией.