Минобороны: на передовой готовы к ухудшению погодных условий
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. На передовой готовы к ухудшению погодных условий. Об этом сообщил первый заместитель командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Александр Локота, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
По его словам, подразделения, которые выполняют задачи в районе проведения антитеррористической операции, обеспечены топливом, а личный состав готов к ухудшению погодных условий.
"Военнослужащие, выполняющие боевые задачи на Донбассе, обеспечены топливом, дровами и углем. Также в достаточном количестве имеются средства обогрева", - подчеркнул первый заместитель командующего Сухопутных войск ВС Украины.
Генерал-лейтенант Александр Локота подчеркнул, что мероприятия по подготовке к зимнему периоду в АТО были спланированы и происходили раньше.
"Для тех, кто в окопах, зима всегда является тяжелым испытанием. Но мы готовились заранее, поэтому сейчас любые проблемы, которые возникают, решаются оперативно", - отметил первый заместитель командующего Сухопутных войск ВС Украины.
Напомним, в предрождественские сутки российско-оккупационные войска продолжили обстрелы украинских позиций на всех направлениях.