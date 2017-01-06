Міноборони: на передовій готові до погіршення погодних умов
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. На передовій готові до погіршення погодних умов. Про це повідомив перший заступник командувача Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Олександр Локота, передає УНН із посиланням на прес-службу Міноборони.
За його словами, підрозділи, які виконують завдання в районі проведення Антитерористичної операції, забезпечені паливом, а особовий склад готовий до погіршення погодних умов.
"Військовослужбовці, які виконують бойові завдання на Донбасі, забезпечені паливом, дровами та вугіллям. Також в достатній кількості є засоби обігріву", — наголосив перший заступник командувача Сухопутних військ ЗС України.
Генерал-лейтенант Олександр Локота підкреслив, що заходи з підготовки до зимового періоду в АТО були сплановані та відбувалася завчасно.
"Для тих, хто в окопах, зима завжди є важким випробуванням. Але ми готувалися заздалегідь, тож зараз будь-які проблеми, що виникають, вирішуються оперативно", — зазначив перший заступник командувача Сухопутних військ ЗС України.
Нагадаємо, у передріздвяну добу російсько-окупаційні війська продовжили обстріли українських позицій на всіх напрямках.