Минобороны: мобилизация мужчин – по плану, мобилизация женщин – российские фейки
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Мобилизация мужчин в Украине идет по плану, мобилизация женщин – это русские фейки. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, пишет УНН.
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“Что касается мобилизации, то на сегодня действует указ Президента о мобилизации, есть определенная цифра, которую устанавливает Президент для Главнокомандующего — сколько нужно мобилизовать граждан. Это расчет, осуществляемый Генеральным штабом и Главнокомандующим, по их оборонному плану и замыслу, сколько нужно людей для того, чтобы осуществлять эти замыслы”, — сказала Маляр.
Детали
По словам замминистра, сложно прогнозировать, что в этой ситуации будет завтра или послезавтра, потому что вопрос мобилизации напрямую зависит от ситуации на фронте.
“По состоянию на сегодня мобилизация полностью произошла по плану — то есть у нас никаких неожиданностей или срывов, какого-то массового уклонения — нет. Сознание граждан — очень высокое, люди которых мобилизуют — может есть какие-то единичные случаи, но на самом деле у нас общество на сегодня очень мотивировано”, — говорит она.
На уточняющий вопрос Маляр сообщила, что речь идет о большом количестве — сотни тысяч человек.
Также она опровергла российские вбросы по мобилизации женщин.
“У нас на сегодня не стоит вопрос о мобилизации женщин. И это не единый фейк из того, что запускает россия”, — заявила чиновница.
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