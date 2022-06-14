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Міноборони: мобілізація чоловіків - за планом, мобілізація жінок - російські фейки

Міноборони: мобілізація чоловіків - за планом, мобілізація жінок - російські фейки

Київ • УНН

 • 262258 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. Мобілізація чоловіків в Україні йде за планом, мобілізація жінок – це російські фейки. Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр, пише УНН.

Цитата

“Щодо мобілізації, на сьогодні діє указ Президента про мобілізацію, є певна цифра, яку встановлює Президент для Головнокомандувача — скільки потрібно мобілізувати громадян. Це розрахунок, який здійснюється Генеральним штабом та Головнокомандувачем, по їх оборонному плану та задуму, скільки потрібно людей для того щоб здійснювати ці задуми”, — сказала Маляр.

Деталі

Зі слів заступниці міністра, складно прогнозувати, що в цій ситуації буде завтра чи післзавтра, тому що питання мобілізації напряму залежить від ситуації на фронті.

“Станом на сьогодні мобілізація повністю відбулась за планом — тобто у нас ніяких несподіванок чи зривів, якогось масового ухилення — немає. Свідомість громадян — дуже висока, люди яких мобілізують — може є якісь поодинокі випадки, але насправді у нас суспільство на сьогодні дуже мотивоване”, — каже вона.

На уточнююче питання Маляр повідомила, що йдеться про велику кількість — сотні тисяч людей.

Також вона спростувала російські вкиди щодо мобілізації жінок.

“У нас на сьогодні не стоїть питання про мобілізацію жінок. І це не єдиний фейк з того, що запускає росія”, — заявила чиновниця.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Президент відповів на петицію про скасування заборони виїзду для чоловіків з України

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