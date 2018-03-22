Минобороны: человеческого ресурса достаточно для проведения весеннего призыва

"Мы анализировали эту цифру, были даже мысли, снизить призывной возраст: юноша - он не обременителен семьей, работой или карьерой, но отвергли эти мысли, поскольку призывного ресурса достаточно", - сказал Артеменко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Количество офицеров, уволенных из ВСУ, не превышает 10%

Напомним, кабинет министров утвердил численность украинцев, которых призовут на срочную военную службу в апреле-мае 2018 года в количестве 15 тыс. 190 человек, и выделил на эти цели 54,9 млн грн.