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Міноборони: людського ресурсу достатньо для проведення весняного призову

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. У Міністерстві оборони України заявили про достатню кількість людського ресурсу для проведення весняного призову. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив начальник головного управління персоналу-заступник начальника генерального штабу Збройних сил України Артур Артеменко, передає кореспондент УНН.

"Ми аналізували цю цифру, були навіть думки, знизити призовний вік: юнак - він не обтяжливий родиною, роботою чи кар'єрою, але відкинули ці думки, оскільки призовного ресурсу достатньо", - сказав Артеменко.

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Нагадаємо, кабінет міністрів затвердив чисельність українців, яких призвуть на строкову військову службу в квітні-травні 2018 року у кількості 15 тисяч 190 осіб, і виділив на ці цілі 54,9 млн грн.

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