Минобороны Китая расценило закон США о тесной дружбе с Тайванем как вмешательство
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Минобороны КНР выразило решительный протест в связи с принятием закона об укреплении сотрудничества США и Тайваня, который подписал 45-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ведомства.
“Китайские вооруженные силы решительно против американского „Закона о поездках на Тайвань“. Тайвань является частью Китая, и вопрос Тайваня относится к внутренним делам КНР”, — говорится в сообщении.
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В ведомстве также добавили, что Китай требует, чтобы США “не допустили реализации положений” закона, “прекратили официальные связи с Тайванем, прекратили контакты с вооруженными силами Тайваня и продажа оружия Тайваню, чтобы избежать серьезный ущерб отношениям ВС Китая и США, а также мира и стабильности в районе Тайваньского пролива”.
Напомним, 45-й президент США Дональд Трамп 16 марта подписал ранее принятый Конгрессом закон, который позволяет восстановить официальные контакты между американскими властями и администрацией Тайваня. Согласно тексту документа, официальным лицам США “всех уровней” теперь разрешается совершать поездки на Тайвань для встречи со своими коллегами, которых, в свою очередь, также будут охотно принимать Вашингтоне “на взаимных условиях”. Новые правила, в частности, касаются Госдепартамента, Министерства обороны и других ведомств.