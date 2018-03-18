Міноборони Китаю розцінило закон США про тісну дружбу з Тайванем як втручання
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Міноборони Китайської Народної Республіки висловило рішучий протест у зв'язку з прийняттям закону про зміцнення співпраці США і Тайваню, який підписав 45-й президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт відомства.
“Китайські збройні сили рішуче виступають проти американського „Закону про поїздки на Тайвань“. Тайвань є частиною Китаю, і питання Тайваню відноситься до внутрішніх справ КНР”, — йдеться в повідомленні.
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У відомстві також додали, що Китай вимагає, щоб США “не допустили реалізації положень” закону, “припинили офіційні зв’язки з Тайванем, припинили контакти зі збройними силами Тайваню і продаж зброї Тайваню, щоб уникнути серйозної шкоди відносинам ЗС Китаю та США, а також миру і стабільності в районі Тайванської протоки”.
Нагадаємо, 45-й президент США Дональд Трамп 16 березня підписав раніше прийнятий Конгресом закон, який дозволяє відновити офіційні контакти між американською владою та адміністрацією Тайваню. Згідно з текстом документа, офіційним особам США “всіх рівнів” тепер дозволяється здійснювати поїздки до Тайваню для зустрічі зі своїми колегами, яких, в свою чергу, також будуть охоче приймати в Вашингтоні “на взаємних умовах”. Нові правила, зокрема, стосуються Держдепартаменту, міністерства оборони та інших відомств.