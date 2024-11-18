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Минобороны хочет запустить общенациональную программу поддержки военных «Плюсы»

Минобороны хочет запустить общенациональную программу поддержки военных «Плюсы»

Киев  •  УНН

 • 1886 просмотра

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Минобороны анонсировало запуск программы «Плюсы» для поддержки военнослужащих через приложение «Армия+». К программе присоединятся 100 крупнейших бизнесов Украины, которые будут предоставлять военным бонусы и скидки.

Министерство обороны планирует запустить общенациональную программу поддержки военнослужащих «Плюсы». Об этом заявила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко во время брифинга, передает УНН.

Мы хотим запустить общенациональную программу поддержки военнослужащих, она называется «Плюсы», она созвучна с названием «Армия+». «Плюсы» - это будет виртуальная валюта нашего приложения, в которое мы будем добавлять 100 крупнейших бизнесов Украины, которые будут поддерживать наших военнослужащих

- заявила Черногоренко.

Черногоренко объяснила, как это будет работать.

Мы даем возможность авторизоваться нашим военным для получения бонусов, скидок, приоритетных возможностей закупки различных продуктов через взаимодействие между «Армией+» и ста крупнейшими бизнесами нашей страны. Поэтому пользуясь этой возможностью, я хочу анонсировать и пригласить наших других бизнесов участвовать в этой общенациональной программе. Будет открытый меморандум, 100 бизнесов подпишет с Минобороны этот меморандум

- сказала Черногоренко. 

Она отметила, что партнерами уже согласилось стать «Укрзализныця», интернет-магазин «Розетка», ПАО «Укрнафта» и «Новая почта».

В Минобороны анонсировали назначение военного омбудсмена18 нояб. 2024, 14:05 • 9705 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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