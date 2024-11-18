Минобороны хочет запустить общенациональную программу поддержки военных «Плюсы»

Министерство обороны планирует запустить общенациональную программу поддержки военнослужащих «Плюсы». Об этом заявила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко во время брифинга, передает УНН.

Мы хотим запустить общенациональную программу поддержки военнослужащих, она называется «Плюсы», она созвучна с названием «Армия+». «Плюсы» - это будет виртуальная валюта нашего приложения, в которое мы будем добавлять 100 крупнейших бизнесов Украины, которые будут поддерживать наших военнослужащих

Черногоренко объяснила, как это будет работать.

Мы даем возможность авторизоваться нашим военным для получения бонусов, скидок, приоритетных возможностей закупки различных продуктов через взаимодействие между «Армией+» и ста крупнейшими бизнесами нашей страны. Поэтому пользуясь этой возможностью, я хочу анонсировать и пригласить наших других бизнесов участвовать в этой общенациональной программе. Будет открытый меморандум, 100 бизнесов подпишет с Минобороны этот меморандум