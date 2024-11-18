В Минобороны анонсировали назначение военного омбудсмена
Киев • УНН
Министр обороны Рустем Умеров сообщил о подготовке кандидатов на должность военного омбудсмена. Новая институция создается для защиты прав военнослужащих и обработки их жалоб.
В Украине будет назначен военный омбудсмен, готовится несколько кандидатов. Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров во время брифинга, передает УНН.
Мы работали над тем, чтобы предложить военного омбудсмена. Сфокусировались в этом году, чтобы отработать сколько жалоб, исков было. Если не ошибаюсь, несколько тысяч, мы отработали. Сейчас уже готовим несколько кандидатов, чтобы сделать анонс, кто будет военным омбудсменом
Он отметил, что ведомство хочет защитить права военных. В частности, министр отметил важность работы с ВСП и другими правоохранительными органами, главной инспекцией Минобороны.
«В этом направлении работаем и скоро будем анонсировать», - добавил Умеров.
Дополнение
3 апреля, в Минобороны Украины создали Центральное управление защиты прав военнослужащих - институт, который предусматривает военного омбудсмена.