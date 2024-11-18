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В Минобороны анонсировали назначение военного омбудсмена

В Минобороны анонсировали назначение военного омбудсмена

Киев  •  УНН

 • 3885 просмотра

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Министр обороны Рустем Умеров сообщил о подготовке кандидатов на должность военного омбудсмена. Новая институция создается для защиты прав военнослужащих и обработки их жалоб.

В Украине будет назначен военный омбудсмен, готовится несколько кандидатов. Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров во время брифинга, передает УНН.

Мы работали над тем, чтобы предложить военного омбудсмена. Сфокусировались в этом году, чтобы отработать сколько жалоб, исков было. Если не ошибаюсь, несколько тысяч, мы отработали. Сейчас уже готовим несколько кандидатов, чтобы сделать анонс, кто будет военным омбудсменом

- сказал Умеров.

Он отметил, что ведомство хочет защитить права военных. В частности, министр отметил важность работы с ВСП и другими правоохранительными органами, главной инспекцией Минобороны.

«В этом направлении работаем и скоро будем анонсировать», - добавил Умеров.

Дополнение

3 апреля, в Минобороны Украины создали Центральное управление защиты прав военнослужащих - институт, который предусматривает военного омбудсмена.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Обществополитика
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