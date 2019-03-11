Минобороны Испании обнаружило следы кибератаки на внутреннюю сеть

"Выявлено возможное вторжение в сеть общего назначения. Инцидент находится на начальном этапе расследования. Над ним работают Командование по киберзащите и Центр информационных и коммуникационных систем и технологий", - говорится в сообщении.

Уточняется, что прокуратура страны уведомлена о случившемся.

Как сообщал УНН, из-за кибератаки практически по всей территории Венесуэлы произошло отключение электроэнергии.

Напомним, со стороны Российской Федерации был осуществлен ряд кибератак, направленных на инфраструктуру и сайт Центральной избирательной комиссии.