Міноборони Іспанії виявило сліди кібератаки на внутрішню мережу
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Міністерство оборони Іспанії виявило ймовірну атаку на свою внутрішню комп'ютерну мережу. Про це повідомляється на сайті відомства, передає УНН.
"Виявлено можливе вторгнення в мережу загального призначення. Інцидент перебуває на початковому етапі розслідування. Над ним працюють Командування з кіберзахисту і Центр інформаційних та комунікаційних систем і технологій", - йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що прокуратура країни повідомлена про те, що трапилося.
Як повідомляв УНН, через кібератаки практично по всій території Венесуели сталося відключення електроенергії.
Нагадаємо, з боку Російської Федерації було здійснено ряд кібератак, спрямованих на інфраструктуру і сайт Центральної виборчої комісії.