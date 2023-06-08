Минобороны: идут переговоры о реабилитационном отдыхе для военных на 7-10 дней
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. Минобороны и Минветеранов договорились о сотрудничестве по организации санаторно-курортного отдыха для военнослужащих в рамках национальной программы ментального здоровья, и уже идут переговоры о его оранизации, сообщает медийная площадка Сил обороны, Military Media Center, которая координируется Минобороны Украины, передает УНН.
Детали
Во время круглого стола временно исполняющий обязанности директора Департамента гуманитарного обеспечения Министерства обороны Назим Агаев объявил об этом соглашении.
По его словам, Министерство сейчас проводит консультации с общественными организациями и санаторно-курортными учреждениями Министерства здравоохранения, с целью "организации реабилитационного отдыха военнослужащих продолжительностью от одной недели до 10 дней". Этот отдых направлен на физическое и психологическое восстановление военных лиц и служащих военных ведомств.
Напомним
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий увеличение отпусков военным. Им разрешается отпуск 30 дней и еще 10 дней по семейным обстоятельствам - итого 40 дней.