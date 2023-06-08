Минобороны: идут переговоры о реабилитационном отдыхе для военных на 7-10 дней

Детали

Во время круглого стола временно исполняющий обязанности директора Департамента гуманитарного обеспечения Министерства обороны Назим Агаев объявил об этом соглашении.

По его словам, Министерство сейчас проводит консультации с общественными организациями и санаторно-курортными учреждениями Министерства здравоохранения, с целью "организации реабилитационного отдыха военнослужащих продолжительностью от одной недели до 10 дней". Этот отдых направлен на физическое и психологическое восстановление военных лиц и служащих военных ведомств.

Напомним

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий увеличение отпусков военным. Им разрешается отпуск 30 дней и еще 10 дней по семейным обстоятельствам - итого 40 дней.