Міноборони: ідуть переговори про реабілітаційний відпочинок для військових на 7-10 днів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Міноборони та Мінветеранів домовились про співробітництво щодо організації санаторно-курортного відпочинку для військовослужбовців у межах національної програми ментального здоров'я, і вже ідуть переговори про його оранізацію, повідомляє медійний майданчик Сил оборони, Military Media Center, що координується Міноборони України, передає УНН.
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Під час круглого столу тимчасово виконуючий обов'язки директора Департаменту гуманітарного забезпечення Міністерства оборони Назім Агаєв оголосив про цю угоду.
За його словами, Міністерство наразі проводить консультації з громадськими організаціями та санаторно-курортними закладами Міністерства охорони здоров'я, з метою "організації реабілітаційного відпочинку військовослужбовців тривалістю від одного тижня до 10 днів". Цей відпочинок спрямований на фізичне і психологічне відновлення військових осіб і службовців військових відомств.
Нагадаємо
Верховна Рада ухвалила у пешому читанні законопроект, що передбачає збільшення відпусток військовим. Ним дозволяється відпустка 30 днів і ще 10 днів за сімейними обставинами - разом 40 днів.