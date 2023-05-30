Доплати та збільшення відпусток для військових: у Раді підтримали рішення
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Верховна Рада ухвалила за основу законопроект №9342 щодо доплат та збільшення відпусток для військовослужбовців, повідомив співавтор документа, народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram, пише УНН.
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"Рада збільшує відпустки військовим! За - 333 нардепи. Офіційно — 40 днів! Дозволяється відпустка 30 днів і ще 10 днів за сімейними обставинами", - повідомив Гончаренко.
З його слів, кожна із зазначених відпусток надається без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше ніж 2 доби в один кінець.
Також, як зазначив нардеп, "Рада збільшила грошові винагороди військовим, курсантам, строковикам та тимчасово непридатним військовим":
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- від 30 000 до 100 000 грн військовим пропорційно часу виконання бойових завдань на умовах, встановлених Кабміном
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- 6 000 грн строковикам
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- 6 000 грн тимчасово непридатним та тим, хто отримав травму, каліцтво під час бойових дій
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- 2350 грн курсантам
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"Законопроєкт (9342) ухвалений за основу! Це означає, що буде друге читання. Як другий автор законопроєкту, буду робити все, щоб він був прийнятий якнайскоріше!" - зауважив Гончаренко.
Як вказав перед голосуванням нардеп Ярослав Железняк, профільний комітет ВР з питань безпеки та оборони рекомендував парламенту: підтримати законопроект №9342, поданий Д.Арахамією та іншими; відхилити (як альтернативний) законопроект №9342-1, поданий Д.Разумковим та іншими".
"Ця ініціативи про виплати військовим і йде на заміну поправки «про повернення 30 тисяч» до законопроєкту №8312", - пояснив він.
Раніше
1 лютого Міністерство оборони постановило внести зміни до порядку виплат грошової винагороди у вигляді 30 000 грн військовослужбовцям, які перебувають поза зоною бойових дій.
10 квітня парламент проголосував за повернення премії в 30 тисяч гривень військовим. Згодом член комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк роз’яснив, що означає «повернення» надбавки в 30 тисяч гривень військовим. Правка №48, за яку проголосувала ВР, передбачає зменшення зарплат працівникам державних підприємств та чиновникам.
11 квітня стало відомо, що до Ради внесли блокуючу постанову закону про доплати військовим.
У "Слузі народу" після листа від силового блоку збиралися пропонувати відкласти розгляд постанови, блокуючої вже ухвалений законопроект про доплати військовим, і негайно створити робочу групу для напрацювання фінального рішення стосовно чутливого питання оплати праці українських захисників.