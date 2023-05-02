Доплати військовим: силовий блок запропонував до кінця травня розробити новий законопроект
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. У "Слузі народу" після листа від силового блоку збираються пропонувати відкласти розгляд постанови, блокуючої вже ухвалений законопроект про доплати військовим, і негайно створити робочу групу для напрацювання фінального рішення стосовно чутливого питання оплати праці українських захисників. Про це повідомив голова парламентської фракції "Слуги народу" Давид Арахамія у Telegram, пише УНН.
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Зі слів Арахамії, лист підписали міністр оборони Олексій Резніков, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний, начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала, голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко, командувач Нацгвардії Юрій Лебідь, голова СБУ Василь Малюк.
"Автори листа пропонують надалі розробляти нормативну базу щодо оплати праці захисників більш диференційовано і головне – із залученням командування та представників сектора нацбезпеки й оборони", - написав нардеп.
Як зазначив Арахамія, у зв’язку з цим вони звернулися до Верховної Ради з проханням відкласти розгляд проекту постанови № 8312-П, блокуючої вже ухаплений законопроект про доплати військовим.
"Натомість – зібрати робочу групу з представників Верховної Ради, Кабінету міністрів, Генерального штабу ЗСУ і до кінця травня спільно розробити законопроект, який урегулює питання оплати праці захисників", - повідомив він.
"Поділяємо такий підхід і вважаємо, що питання військових не можна вирішувати без участі самих військових. Тому будемо пропонувати відкласти розгляд постанови №8312-П і негайно створити робочу групу з представників Верховної Ради, уряду та силового блоку, щоб напрацювати фінальне рішення стосовно чутливого для суспільства питання оплати праці наших захисників", - наголосив Арахамія.
Він зауважив, що у листі від силового блоку з їхнім баченням щодо оплати праці особового складу ідеться, що військові вважають, що:
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- проголосована нещодавно правка не вирішує питання, пов’язані з грошовою винагородою, зокрема, строковиків і курсантів;
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- її текст не враховує особливостей проходження служби в різних регіонах і виконання завдань різного ступеня складності;
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- система оплати праці має бути справедливою і забезпеченою бюджетним фінансуванням, а не просто існувати на папері;
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- популізм у цьому питанні може мати вкрай негативні наслідки й викликати розчарування.
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Доповнення
10 квітня народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що Верховна Рада проголосувала за повернення премії в 30 тисяч гривень військовим.
Згодом член комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк роз’яснив, що означає «повернення» надбавки в 30 тисяч гривень військовим. Правка №48, за яку проголосувала ВР, передбачає зменшення зарплат працівникам державних підприємств та чиновникам.
11 квітня стало відомо, що до Ради внесли блокуючу постанову закону про доплати військовим.