До Ради внесли блокуючу постанову закону про доплати військовим
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. У Верховній Раді зареєстровано проект постанови, який блокує підписання головою ВР та Президентом закону №8312, де пройшла правка про повернення виплат військовим та обмеження зарплат працівникам державних підприємств та чиновникам, передає УНН з посиланням на Раду.
Деталі
Так, у ВР зареєстровано проект постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 10.04.2023 про прийняття в другому читанні та в цілому проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правового регулювання питань, пов'язаних із здійсненням заходів правового режиму воєнного стану (реєстр. № 8312 від 27.12.2022).
Проект постанови передано на розгляд керівництву.
Доповнення
10 квітня народний депутат Олексій Гончаренко раніше повідомляв, що Верховна Рада проголосувала за повернення премії в 30 тисяч гривень військовим.
Згодом член комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк роз’яснив, що означає «повернення» надбавки в 30 тисяч гривень військовим. Правка №48, за яку проголосувала ВР, передбачає зменшення зарплат працівникам державних підприємств та чиновникам.