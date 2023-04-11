В Раду внесли блокирующее постановление закона о доплатах военным

Детали

Так, в ВР зарегистрирован проект постановления об отмене решения Верховной Рады Украины от 10.04.2023 о принятии во втором чтении и в целом проекта Закона Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования правового регулирования вопросов, связанных с осуществлением мер правового режима военного положения (рег. № 8312 от 27.12.2022).

Проект постановления передан на рассмотрение руководству.

Дополнение

10 апреля народный депутат Алексей Гончаренко ранее сообщал, что Верховная Рада проголосовала за возвращение премии в 30 тысяч гривен военным.

Впоследствии член комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк разъяснил, что означает «возвращение» надбавки в 30 тысяч гривен военным. Правка №48, за которую проголосовала ВР, предусматривает уменьшение зарплат работникам государственных предприятий и чиновникам.