В Раду внесли блокирующее постановление закона о доплатах военным
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления, который блокирует подписание председателем ВР и Президентом закона №8312, где прошла правка о возвращении выплат военным и ограничении зарплат работникам государственных предприятий и чиновникам, передает УНН со ссылкой на Раду.
Детали
Так, в ВР зарегистрирован проект постановления об отмене решения Верховной Рады Украины от 10.04.2023 о принятии во втором чтении и в целом проекта Закона Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования правового регулирования вопросов, связанных с осуществлением мер правового режима военного положения (рег. № 8312 от 27.12.2022).
Проект постановления передан на рассмотрение руководству.
Дополнение
10 апреля народный депутат Алексей Гончаренко ранее сообщал, что Верховная Рада проголосовала за возвращение премии в 30 тысяч гривен военным.
Впоследствии член комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк разъяснил, что означает «возвращение» надбавки в 30 тысяч гривен военным. Правка №48, за которую проголосовала ВР, предусматривает уменьшение зарплат работникам государственных предприятий и чиновникам.