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Доплаты военным: силовой блок предложил до конца мая разработать новый законопроект

Киев • УНН

 • 1309558 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. В "Слуге народа" после письма от силового блока собираются предлагать отложить рассмотрение постановления, блокирующего уже принятый законопроект о доплатах военным, и немедленно создать рабочую группу для наработки финального решения по чувствительному вопросу оплаты труда украинских защитников. Об этом сообщил председатель парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия в Telegram, пишет УНН.

Детали

По словам Арахамии, письмо подписали министр обороны Алексей Резников, министр внутренних дел Игорь Клименко, Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный, начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала, глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, командующий Нацгвардии Юрий Лебедь, глава СБУ Василий Малюк.

"Авторы письма предлагают в дальнейшем разрабатывать нормативную базу по оплате труда защитников более дифференцированно и главное – с привлечением командования и представителей сектора нацбезопасности и обороны", - написал нардеп.

Как отметил Арахамия, в связи с этим они обратились в Верховную Раду с просьбой отложить рассмотрение проекта постановления № 8312-П, блокирующего уже принятый законопроект о доплатах военным.

"Взамен – собрать рабочую группу из представителей Верховной Рады, Кабинета министров, Генерального штаба ВСУ и до конца мая совместно разработать законопроект, который урегулирует вопрос оплаты труда защитников", - сообщил он.

"Разделяем такой подход и считаем, что вопросы военных нельзя решать без участия самих военных. Поэтому будем предлагать отложить рассмотрение постановления №8312-П и немедленно создать рабочую группу из представителей Верховной Рады, правительства и силового блока, чтобы выработать финальное решение относительно чувствительного для общества вопроса оплаты труда наших защитников", - подчеркнул Арахамия.

Он отметил, что в письме от силового блока с их видением по оплате труда личного состава говорится, что военные считают, что:

  • проголосованная недавно правка не решает вопросы, связанные с денежным вознаграждением, в частности, срочников и курсантов;
  • его текст не учитывает особенностей прохождения службы в разных регионах и выполнения задач разной степени сложности;
  • система оплаты труда должна быть справедливой и обеспеченной бюджетным финансированием, а не просто существовать на бумаге;
  • популизм в этом вопросе может иметь крайне негативные последствия и вызвать разочарование.

Дополнение

10 апреля народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что Верховная Рада проголосовала за возвращение премии в 30 тысяч гривен военным.

Позже член комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк разъяснил, что означает «возвращение» надбавки в 30 тысяч гривен военным. Правка №48, за которую проголосовала ВР, предусматривает уменьшение зарплат работникам государственных предприятий и чиновникам.

11 апреля стало известно, что в Раду внесли блокирующее постановление закона о доплатах военным.

Украинские Национальные Новости

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