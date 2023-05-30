Доплаты и увеличение отпусков для военных: в Раде поддержали решение

Детали

"Рада увеличивает отпуска военным! За - 333 нардепа. Официально — 40 дней! Разрешается отпуск 30 дней и еще 10 дней по семейным обстоятельствам", - сообщил Гончаренко.

По его словам, каждый из указанных отпусков предоставляется без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно, но не более чем 2 суток в один конец.

Также, как отметил нардеп, "Рада увеличила денежные вознаграждения военным, курсантам, срочникам и временно непригодным военным":



от 30 000 до 100 000 грн военным пропорционально времени выполнения боевых задач на условиях, установленных Кабмином



6 000 грн срочникам



6 000 грн временно непригодным и тем, кто получил травму, увечье во время боевых действий



2350 грн курсантам



"Законопроект (9342) принят за основу! Это означает, что будет второе чтение. Как второй автор законопроекта, буду делать все, чтобы он был принят как можно скорее!" - отметил Гончаренко.

Как указал перед голосованием нардеп Ярослав Железняк, "профильный комитет ВР по вопросам безопасности и обороны рекомендовал парламенту: поддержать законопроект №9342, поданный Д.Арахамией и другими; отклонить (как альтернативный) законопроект №9342-1, поданный Д.Разумковым и другими".

"Эта инициатива о выплатах военным и идет на замену поправки «о возвращении 30 тысяч» к законопроекту №8312", - пояснил он.

Ранее

1 февраля Министерство обороны постановило внести изменения в порядок выплат денежного вознаграждения в виде 30 000 грн военнослужащим, которые находятся вне зоны боевых действий.

10 апреля парламент проголосовал за возвращение премии в 30 тысяч гривен военным. Впоследствии член комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк разъяснил, что означает «возвращение» надбавки в 30 тысяч гривен военным. Правка №48, за которую проголосовала ВР, предусматривает уменьшение зарплат работникам государственных предприятий и чиновникам.

11 апреля стало известно, что в Раду внесли блокирующее постановление закона о доплатах военным.

В "Слуге народа" после письма от силового блока собирались предлагать отложить рассмотрение постановления, блокирующего уже принятый законопроект о доплатах военным, и немедленно создать рабочую группу для наработки финального решения по чувствительному вопросу оплаты труда украинских защитников.