Доплаты и увеличение отпусков для военных: в Раде поддержали решение

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КИЕВ. 30 мая. УНН. Верховная Рада приняла за основу законопроект №9342 о доплатах и увеличении отпусков для военнослужащих, сообщил соавтор документа, народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Рада увеличивает отпуска военным! За - 333 нардепа. Официально — 40 дней! Разрешается отпуск 30 дней и еще 10 дней по семейным обстоятельствам", - сообщил Гончаренко.

По его словам, каждый из указанных отпусков предоставляется без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно, но не более чем 2 суток в один конец.

Также, как отметил нардеп, "Рада увеличила денежные вознаграждения военным, курсантам, срочникам и временно непригодным военным":

  • от 30 000 до 100 000 грн военным пропорционально времени выполнения боевых задач на условиях, установленных Кабмином
  • 6 000 грн срочникам
  • 6 000 грн временно непригодным и тем, кто получил травму, увечье во время боевых действий
  • 2350 грн курсантам

"Законопроект (9342) принят за основу! Это означает, что будет второе чтение. Как второй автор законопроекта, буду делать все, чтобы он был принят как можно скорее!" - отметил Гончаренко.

Как указал перед голосованием нардеп Ярослав Железняк, "профильный комитет ВР по вопросам безопасности и обороны рекомендовал парламенту: поддержать законопроект №9342, поданный Д.Арахамией и другими; отклонить (как альтернативный) законопроект №9342-1, поданный Д.Разумковым и другими".

"Эта инициатива о выплатах военным и идет на замену поправки «о возвращении 30 тысяч» к законопроекту №8312", - пояснил он.

Ранее

1 февраля Министерство обороны постановило внести изменения в порядок выплат денежного вознаграждения в виде 30 000 грн военнослужащим, которые находятся вне зоны боевых действий.

10 апреля парламент проголосовал за возвращение премии в 30 тысяч гривен военным. Впоследствии член комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк разъяснил, что означает «возвращение» надбавки в 30 тысяч гривен военным. Правка №48, за которую проголосовала ВР, предусматривает уменьшение зарплат работникам государственных предприятий и чиновникам.

11 апреля стало известно, что в Раду внесли блокирующее постановление закона о доплатах военным.

В "Слуге народа" после письма от силового блока собирались предлагать отложить рассмотрение постановления, блокирующего уже принятый законопроект о доплатах военным, и немедленно создать рабочую группу для наработки финального решения по чувствительному вопросу оплаты труда украинских защитников.

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