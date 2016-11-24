Минобороны Финляндии назвала угрожающим сосредоточение сил в Балтийском море
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Министр обороны Финляндии Юсси Ниинисто предупредил о возможности возникновения аварий или непредвиденных столкновений в условиях сосредоточения военных сил в Балтийском море, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода .
"Безусловно, мы поддерживаем разрядку. И мы практикуем активную политику стабильности. Мы бы хотели видеть, что военная ситуация в Балтийском море успокаивается, а не нагнетается ", - сказал министр обороны Финляндии в интервью финскому каналу.
Финляндия ранее заявила об обеспокоенности ростом числа российских военно-морских судов, военных самолетов и береговой обороны в районе Балтийского моря.
На днях Россия разместила зенитные ракетные системы С-400 и ракетные комплексы "Искандер" в Калининградской области, между Польшей и Литвой.
НАТО на это отреагировала увеличением американских военно-морских патрулей и военных самолетов-перехватчиков.
Финляндия не является частью НАТО или любого альянса под руководством России, но является членом ЕС и может обратиться за помощью в случае угрозы со стороны России странам Балтии. Впрочем, как заявил Ю.Ниинисто, пока он не видит "никакого желания российского руководства поставить под угрозу Финляндию".