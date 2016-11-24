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Міноборони Фінляндії назвала загрозливим зосередження сил у Балтійському морі

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Міністр оборони Фінляндії Юссі Нііністо попередив про можливість виникнення аварій чи непередбачуваних зіткнень в умовах зосередження військових сил в Балтійському морі, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.

Міноборони Фінляндії назвала загрозливим зосередження сил у Балтійському морі

“Безумовно, ми підтримуємо розрядку. І ми практикуємо активну політику стабільності. Ми б хотіли бачити, що військова ситуація в Балтійському морі заспокоюється, а не нагнітається”, - сказав міністр оборони Фінляндії в інтерв’ю фінському каналу.

Фінляндія раніше заявила про занепокоєння зростанням кількості російських військово-морських суден, військових літаків і берегової оборони в районі Балтійського моря.

Днями Росія розмістила зенітні ракетні системи С-400 і ракетні комплекси “Іскандер” у Калінінградській області, що між Польщею і Литвою.

НАТО на це відреагувала збільшенням американських військово-морських патрулів і військових літаків-перехоплювачів.

Фінляндія не є частиною НАТО чи будь-якого Альянсу під проводом Росії, але є членом ЄС і може звернутися за допомогою в разі загрози з боку Росії країнам Балтії. Втім, як заявив Ю.Нііністо, поки він не бачить “жодного бажання російського керівництва поставити під загрозу Фінляндію”.

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