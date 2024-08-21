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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Минобороны допустило к эксплуатации в ВСУ около 20 образцов спецтехники для перевозки тяжелого вооружения

Минобороны допустило к эксплуатации в ВСУ около 20 образцов спецтехники для перевозки тяжелого вооружения

Киев  •  УНН

21 августа 2024, 11:06  •  18885 просмотра

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Минобороны Украины допустило к эксплуатации в ВСУ около 20 образцов специализированной автотехники для перевозки крупногабаритных грузов. Среди них - тяжеловозные полуприцепы, седельные и обычные автотягачи от производителей США, Европы, Азии и Украины.

С февраля  2022 года к эксплуатации в ВСУ допустили  около двух десятков образцов специализированной автомобильной техники и транспортных средств, предназначенных для перевозки крупногабаритных и крупнотоннажных грузов. Об этом заявили в Минобороны Украины, передает УНН.

Детали

В ведомстве отмечают, что с начала полномасштабного вторжения Министерство обороны кодифицировало около 20 образцов подобной техники.

Таким образом автопарк специализированной техники ВСУ усилили тяжеловозные транспортные полуприцепы (так называемые «тралы»), седельные и обычные автотягачи производства известных автомобильных концернов США, Европы, Азии. А также - продукция отечественных предприятий.

В Минобороны объясняют, что в условиях в условиях боевых действий высокой интенсивности вопросы эффективной логистики и быстрой доставки военной техники являются крайне важными.

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Также седельные автотягачи и тяжелые прицепы нужны для обеспечения транспортировки различных видов вооружения и боевой техники: танков, самоходных артиллерийских установок, боевых бронированных машин, других габаритных грузов военного назначения и тому подобное.

Использование специальной автотехники для перевозки крупногабаритных грузов позволяет войскам в случае необходимости оперативно перемещать бронетехнику и другое тяжелое оборудование из одной точки в другую. Такой способ логистики позволяет, в частности, экономить ценный собственный моторесурс тяжелой бронетехники. Кроме того, тяжеловозная автотехника обеспечивает надежную доставку поврежденной «брони» на ремонтные базы

- заявили в Министерстве обороны Украины. 

Напомним,

Минобороны Украины допустило к эксплуатации в ВСУ около 10 новых образцов пистолетов и пистолетов-пулеметов иностранного и украинского производства. Оружие характеризуется высокой эффективностью и скорострельностью.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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