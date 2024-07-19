Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах новый медицинский бронеавтомобиль «Козак-5МЕД». Об этом пишет УНН со ссылкой на Минобороны.

Детали

Отмечается, что бронеавтомобиль предназначен для эвакуации раненых и травмированных военнослужащих с поля боя.

В Минобороны рассказали, что «Козак-5МЕД» создан на базе шасси американского тяжелого пикапа Ford F-550 и может транспортировать четырех лежачих раненых или шестерых в сидячем положении, кроме водителя и персонала группы медицинской эвакуации.

Автомобиль оснащен дизельным двигателем мощностью более 330 лошадиных сил и автоматической коробкой передач.

Бронирование медицинского автомобиля обеспечивает защиту экипажа и пассажиров от обломков и пуль калибра 7,62 мм. Кроме того, днище бронеавтомобиля имеет усиленную защиту, которая выдерживает подрыв мощностью эквивалентной 6 кг тротила.

Сейчас медики Сил обороны Украины используют для эвакуации различные транспортные средства в зависимости от ситуации. Среди них есть модифицированные для медицинских нужд советские гусеничные МТ-ЛБ, британские FV104 «Samaritan», специализированные пикапы «Богдан», американские HMMWV M1152, а также различные марки квадроциклов и гексоциклов - подытоживают в Минобороны.

Дополнение

В Минобороны добавляют, что процедура получения номенклатурного кода НАТО для нового образца вооружения и военной техники (ВВТ) упрощена до 10 дней.

Также образцы ВВТ отечественного производства, которые прошли кодификацию, разрешено закупать за средства государственного бюджета.