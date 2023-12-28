Минобороны Британии показало тренировки украинских военных

Великобритания опубликовала видео тренировки украинских военных в специальном полигоне, построенном из настоящего села. Ролик появился в соцсетях Министерства обороны Соединенного Королевства, передает УНН.

Детали

На кадрах видно тренировки новобранцев. Украинские военные изучают различные возможные ситуации, которые могут возникнуть во время во время боев.

По словам министерства, обучение прошли уже 30 тысяч военных.

У 2023 году в британской деревне украинские новобранцы упорно тренировались. Более 30 000 уже прошли обучение на Op Interflex говорится в сообщении

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