Минобороны Азербайджана сообщило о гибели военного в результате провокаций Армении
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. В результате провокаций со стороны Армении погиб азербайджанский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана, передает УНН.
"При принятии мер в ответ на обстрелы позиций подразделений Вооруженных Сил Азербайджана со стороны армянских подразделений в Нагорном Карабахе, погиб военнослужащий Вооруженных Сил Азербайджана Баширов Фикрет Нуршираван оглы", - говорится в сообщении.
Как отмечается, погибшего военнослужащего посмертно наградили медалью "За отличие в военной службе" 3-й степени.