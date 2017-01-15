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Міноборони Азербайджану повідомило про загибель військового внаслідок провокацій Вірменії

Міноборони Азербайджану повідомило про загибель військового внаслідок провокацій Вірменії

Київ • УНН

 • 10513 перегляди

КИЇВ. 15 січня. УНН.  У результаті провокацій з боку Вірменії загинув азербайджанський військовослужбовець. Про це повідомиляє прес-служба Міноборони Азербайджану, передає УНН.

“Під час прийняття заходів у відповідь на обстріли позицій підрозділів Збройних Сил Азербайджану з боку вірменських підрозділів в Нагірному Карабасі, загинув військовослужбовець Збройних Сил Азербайджану Баширов Фикрет Нуршіраван огли”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, загиблого військовослужбовця посмертно нагородили медаллю “За відзнаку у військовій службі” 3-го ступеня.

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