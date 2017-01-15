Міноборони Азербайджану повідомило про загибель військового внаслідок провокацій Вірменії
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. У результаті провокацій з боку Вірменії загинув азербайджанський військовослужбовець. Про це повідомиляє прес-служба Міноборони Азербайджану, передає УНН.
“Під час прийняття заходів у відповідь на обстріли позицій підрозділів Збройних Сил Азербайджану з боку вірменських підрозділів в Нагірному Карабасі, загинув військовослужбовець Збройних Сил Азербайджану Баширов Фикрет Нуршіраван огли”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, загиблого військовослужбовця посмертно нагородили медаллю “За відзнаку у військовій службі” 3-го ступеня.