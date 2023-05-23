Минная опасность: в Украине обнаружено более 600 тысяч взрывоопасных предметов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. В Украине обследовано более 100 тысяч гектаров территорий и выявлено более 600 тысяч взрывоопасных территорий. Об этом сообщил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.
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“Разминирование определено, как один из наших ключевых приоритетов для восстановления на этот год. Создан специальный ответственный орган. Привлекаем средства, технику и технологии, чтобы процесс продвигался быстрее. Сейчас удалось обследовать уже 100 тысяч гектаров и выявить более 600 тысяч взрывоопасных предметов”, – заявил глава правительства.
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В Министерстве экономики сообщили, что Украина системно ищет за рубежом технику, которая ускорит гуманитарное разминирование территории. В частности, нужно около ста машин для разминирования, 380 машин для перевозки личного состава и оборудования.