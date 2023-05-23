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Мінна небезпека: в Україні виявлено понад 600 тисяч вибухонебезпечних предметів

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 травня. УНН. В Україні обстежено понад 100 тисяч гектарів територій та виявлено понад 600 тисяч вибухонебезпечних територій. Про це повідомив на засіданні уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.

Цитата

“Розмінування визначено, як один з наших ключових пріоритетів для відновлення на цей рік. Створено спеціальний відповідальний орган. Залучаємо кошти, техніку та технології, аби процес просувався швидше. Зараз вдалося обстежити вже 100 тисяч гектарів і виявити більше 600 тисяч вибухонебезпечних предметів”, – заявив голова уряду.

Доповнення

У Міністерстві економіки повідомили, що Україна системно шукає за кордоном техніку, що пришвидшить гуманітарне розмінування території. Зокрема, потрібно біля ста машин для розмінування, 380 машин для перевезення особового складу та обладнання.

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