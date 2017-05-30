Минкульт получил заявки на поддержку культурных проектов на 19 млн грн - Е.Нищук

"Только за первое полугодие 2017 года до Минкультуры поступило около 100 заявок на поддержку художественных проектов на общую сумму около 19 млн грн. Конечно, их в следующем году с деятельностью культурного фонда будет значительно больше", - сказал Е.Нищук.

При этом министр культуры отметил, что на сегодня предполагается, что "средства государственного бюджета Украины в сумме 84 млн грн, а также добровольные взносы физических и юридических лиц, в том числе нерезидентов Украины, другие источники, не запрещенные законодательством Украины, будут направлены на поддержку культурных проектов".

Как сообщал УНН, Минкульт предложил выделить 100 млн грн из госбюджета для Украинского культурного фонда.