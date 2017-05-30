Мінкульт отримав заявки на підтримку культурних проектів на 19 млн грн - Є.Нищук
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. За перший квартал поточного року в Міністерство культури надійшли заявки щодо державної підтримки культурних заходів на суму близько 19 млн грн. Про це на сьогоднішній нараді щодо реалізації закону про Український культурний фонд заявив міністр культури України Євген Нищук, передає кореспондент УНН.
“Лише за перше півріччя 2017 року до Мінкультури надійшло близько 100 заявок на підтримку мистецьких проектів на загальну суму близько 19 млн грн. Звичайно, що їх наступного року з діяльністю культурного фонду буде значно більше”, — сказав Є.Нищук.
При цьому міністр культури зазначив, що на сьогодні передбачається, що “кошти державного бюджету україни у сумі 84 млн грн, а також добровільні внески фізичних і юридичних осіб, зокрема нерезидентів України, інші джерела, не заборонені законодавством України, будуть спрямовані на підтримку культурних проектів”.
Як повідомляв УНН, Мінкульт запропонував виділити 100 млн грн з держбюджету для Українського культурного фонду.