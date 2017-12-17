Министры иностранных дел Японии и Южной Кореи обсудят в Токио проблему КНДР

Как ожидается, главной темой переговоров станет обострение ситуации на Корейском полуострове после недавнего ракетного ЗАПУСКА КНДР.

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Вместе с тем немалое внимание будет уделено вопросам двусторонних отношений, которые несколько ухудшились из-за разногласий по историческим вопросам после прихода к власти в Сеуле президента Мун Чжэ Ина. Главным проблемным моментом является вопрос так называемых женщин для развлечения - жертв сексуального насилия во время японской оккупации Кореи.

В декабре 2015 года Токио и Сеул достигли консенсуса по данной проблеме, который, как предполагалось, послужит окончательным решением конфликта. Однако с приходом к власти Мун Чжэ Ина южнокорейская администрация заявила о планах тщательного расследования процесса заключения этого соглашения. Оно, как подчеркивают в Сеуле, а не встречает поддержки у значительной части населения страны.

Напомним, США, Япония и Южная Корея начали в понедельник 11 декабря двухдневные совместные военно-морские учения на фоне конфронтации с КНДР, сообщили оборонные ведомства в Токио и Сеуле.