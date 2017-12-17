Министры иностранных дел Японии и Южной Кореи обсудят в Токио проблему КНДР

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 2865 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 100054 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 102124 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 102465 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 116703 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103433 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105883 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112722 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117237 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

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9 марта, 17:47 • 123059 просмотра

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Актуальное
Министры иностранных дел Японии и Южной Кореи обсудят в Токио проблему КНДР

Министры иностранных дел Японии и Южной Кореи обсудят в Токио проблему КНДР

Киев  •  УНН

 • 10029 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва посетит Токио 19-20 декабря и обсудит со своим японским коллегой Таро Коно проблему КНДР, а также двусторонние отношения. Об этом сообщил в воскресенье агентство Kyodo со ссылкой на южнокорейское внешнеполитическое ведомство, передает УНН.

Как ожидается, главной темой переговоров станет обострение ситуации на Корейском полуострове после недавнего ракетного ЗАПУСКА КНДР.

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Вместе с тем немалое внимание будет уделено вопросам двусторонних отношений, которые несколько ухудшились из-за разногласий по историческим вопросам после прихода к власти в Сеуле президента Мун Чжэ Ина. Главным проблемным моментом является вопрос так называемых женщин для развлечения - жертв сексуального насилия во время японской оккупации Кореи.

В декабре 2015 года Токио и Сеул достигли консенсуса по данной проблеме, который, как предполагалось, послужит окончательным решением конфликта. Однако с приходом к власти Мун Чжэ Ина южнокорейская администрация заявила о планах тщательного расследования процесса заключения этого соглашения. Оно, как подчеркивают в Сеуле, а не встречает поддержки у значительной части населения страны.

Напомним, США, Япония и Южная Корея начали в понедельник 11 декабря двухдневные совместные военно-морские учения на фоне конфронтации с КНДР, сообщили оборонные ведомства в Токио и Сеуле.

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