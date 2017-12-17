Міністри закордонних справ Японії та Південної Кореї обговорять в Токіо проблему КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Глава МЗС Південної Кореї Кан Ген Хва відвідає Токіо 19-20 грудня і обговорить зі своїм японським колегою Таро Коно проблему КНДР, а також двосторонні відносини. Про це повідомило в неділю агентство Kyodo з посиланням на південнокорейське зовнішньополітичне відомство, передає УНН.
Як очікується, головною темою переговорів стане загострення ситуації на Корейському півострові після нещодавного ракетного ЗАПУСКУ КНДР.
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Разом із тим чималу увагу буде приділено питанням двосторонніх відносин, які дещо погіршилися через розбіжності з історичних питань після приходу до влади у Сеулі президента Мун Чже Іна. Головним проблемним моментом є питання так званих жінок для втіхи - жертв сексуального насильства під час японської окупації Кореї.
У грудні 2015 року Токіо і Сеул досягли консенсусу з даної проблеми, який, як передбачалося, послужить остаточним вирішенням конфлікту. Однак з приходом до влади Мун Чже Іна південнокорейська адміністрація заявила про плани ретельного розслідування процесу укладення цієї угоди. Воно, як підкреслюють в Сеулі, не зустрічає підтримки у значної частини населення країни.
Нагадаємо, США, Японія і Південна Корея розпочали у понеділок 11 грудня дводенні спільні військово-морські навчання на тлі конфронтації з КНДР, повідомили оборонні відомства в Токіо і Сеулі.