Министры иностранных дел G7 выразили поддержку продолжению перемирия между Израилем и ХАМАС
Киев • УНН
G7 приветствовала перемирие между Израилем и ХАМАС, которое привело к увеличению гуманитарной помощи и освобождению части заложников, призвав освободить всех оставшихся заложников. Они подчеркнули право Израиля на самозащиту и необходимость предотвращения эскалации конфликта.
Министры иностранных дел стран большой семерки выразили свою поддержку относительно продолжения перемирия между Израилем и ХАМАС, которое позволило увеличить поставки гуманитарной помощи и освободить часть заложников. Соответствующее заявление обнародовал Государственный департамент США, пишет УНН.
Мы, министры иностранных дел G7 Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки и Верховный представитель Европейского Союза приветствуем освобождение некоторых заложников, захваченных 7 октября ХАМАСом и другими террористическими организациями, а также недавнюю паузу в военных действиях, которая позволила увеличить объемы гуманитарной помощи, поступившей к палестинским гражданским в Газе
Детали
Также в заявлении представители G7, призывают немедленно освободить всех заложников, облегчить выезд всех иностранных граждан и приложить все усилия, чтобы обеспечить гуманитарную поддержку гражданского населения, включая еду, воду, топливо и медицинские средства.
Помимо этого они подчеркнули право Израиля защищать себя и свой народ в соответствии с международным правом, чтобы предотвратить повторение терактов 7 октября.
В конце концов руководители МИД напомнили о важности защиты гражданских лиц и соблюдения норм международного права, в частности международного гуманитарного права и отметили то, что страны большой семерки продолжают сотрудничать с партнерами в регионе, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта.
Напомним
24 ноября Израиль и ХАМАС начали четырехдневное перемирие при посредничестве Катара. Впоследствии стороны согласились продлить перемирие еще на два дня.
Недавно сообщалось, что ХАМАС и Израиль провели обмен пленными: ХАМАС освободил 13 израильтян, в том числе девять детей. Израильская сторона готова продлить перемирие, если ХАМАС будет освобождать не менее 10-ти заложников в день.
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Министры иностранных дел G7 выразили поддержку продолжению перемирия между Израилем и ХАМАС
G7 приветствовала перемирие между Израилем и ХАМАС, которое привело к увеличению гуманитарной помощи и освобождению части заложников, призвав освободить всех оставшихся заложников. Они подчеркнули право Израиля на самозащиту и необходимость предотвращения эскалации конфликта.
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