Министры иностранных дел G7 выразили поддержку продолжению перемирия между Израилем и ХАМАС

Министры иностранных дел стран большой семерки выразили свою поддержку относительно продолжения перемирия между Израилем и ХАМАС, которое позволило увеличить поставки гуманитарной помощи и освободить часть заложников. Соответствующее заявление обнародовал Государственный департамент США, пишет УНН.

Мы, министры иностранных дел G7 Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки и Верховный представитель Европейского Союза приветствуем освобождение некоторых заложников, захваченных 7 октября ХАМАСом и другими террористическими организациями, а также недавнюю паузу в военных действиях, которая позволила увеличить объемы гуманитарной помощи, поступившей к палестинским гражданским в Газе - говорится в сообщении.

Детали

Также в заявлении представители G7, призывают немедленно освободить всех заложников, облегчить выезд всех иностранных граждан и приложить все усилия, чтобы обеспечить гуманитарную поддержку гражданского населения, включая еду, воду, топливо и медицинские средства.

Помимо этого они подчеркнули право Израиля защищать себя и свой народ в соответствии с международным правом, чтобы предотвратить повторение терактов 7 октября.

В конце концов руководители МИД напомнили о важности защиты гражданских лиц и соблюдения норм международного права, в частности международного гуманитарного права и отметили то, что страны большой семерки продолжают сотрудничать с партнерами в регионе, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта.

Напомним

24 ноября Израиль и ХАМАС начали четырехдневное перемирие при посредничестве Катара. Впоследствии стороны согласились продлить перемирие еще на два дня.

Недавно сообщалось, что ХАМАС и Израиль провели обмен пленными: ХАМАС освободил 13 израильтян, в том числе девять детей. Израильская сторона готова продлить перемирие, если ХАМАС будет освобождать не менее 10-ти заложников в день.

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