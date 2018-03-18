Министры финансов и главы центральных банков G20 обсудят кибербезопасность и криптовалюты

КИЕВ. 19 марта. УНН. Министры финансов 22 стран и 17 руководителей центральных банков G20, которая начинает свою работу 19 марта в столице Аргентины Буэнос-Айресе, традиционно обсудят ключевые вопросы мировой экономики, сделав акцент на таких темах как привлечение частных инвестиций в инфраструктуру, а также на вопросах информационной безопасности, контроля за криптовалютой и развития цифровых финансовых технологий, которые были включены в Повестку дня по просьбе Германии и Франции, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу саммита.