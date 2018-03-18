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Міністри фінансів і глави центральних банків G20 обговорять кібербезпеку і криптовалюти

Міністри фінансів і глави центральних банків G20 обговорять кібербезпеку і криптовалюти

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Міністри фінансів 22 країн і 17 керівників центральних банків G20, яка розпочинає свою роботу 19 березня в столиці Аргентини Буенос-Айресі, традиційно обговорять ключові питання світової економіки, зробивши акцент на таких темах як залучення приватних інвестицій в інфраструктуру, а також на питаннях інформаційної безпеки, контролю за криптовалютами і розвитку цифрових фінансових технологій, які були включені до Порядку денного на прохання Німеччини та Франції, інформує УНН з посиланням на прес-службу саміту.  

Питання інформаційної безпеки та розвитку цифрових фінансових технологій увійдуть до Порядку денного зустрічі міністрів фінансів і глав центробанків країн Великої двадцятки. Кібербезпека і цифровизация економіки, а також регулювання фінансових технологій були внесені до порядку денного вперше на рівень міністрів.

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За словами заступника міністра фінансів РФ Сергія Сторчака, якого цитує ТАРС, фінансові регулятори, швидше за все, домовляться дотримуватися нинішньої, консервативної позиції.

Прес-служба саміту також повідомила, що в фокусі учасників нинішньої зустрічі - можливі довгострокові ризики для фінансової стабільності, пов'язані з бурхливим розвитком цифрових валют. Крім того, делегати обговорять зниження ризиків, пов'язаних зі стрімким розвитком і впровадженням інновацій у фінансовій сфері та їх ефективність для економічного зростання.

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Крім цього учасники зустрічі в Буенос-Айресі обговорять традиційні питання, що зачіпають світову економіку, такі як міжнародна фінансова система, міжнародна податкова система і фінансове регулювання.

Пріоритетом поточного порядку, обраним аргентинською стороною, стане обговорення фінансування інфраструктури і вплив її розвитку на економіку і соціальну сферу.

Як повідомляє прес-служба саміту, дискусія з даного питання буде проходити на тему розвитку інфраструктури, як нового класу активів, який привабливий для інвесторів. У той же час, мобілізація приватних інвестицій в інфраструктуру підвищує продуктивність і створює більш стабільний довгострокове зростання.

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Зустріч міністрів фінансів і глав ЦБ відбудеться в Буенос-Айресі в рамках підготовки до проведення саміту G20, який пройде в аргентинській столиці з 30 листопада по 1 грудня. Цього року головою G20 є Аргентина.

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