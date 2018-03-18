Міністри фінансів і глави центральних банків G20 обговорять кібербезпеку і криптовалюти

КИЇВ. 19 березня. УНН. Міністри фінансів 22 країн і 17 керівників центральних банків G20, яка розпочинає свою роботу 19 березня в столиці Аргентини Буенос-Айресі, традиційно обговорять ключові питання світової економіки, зробивши акцент на таких темах як залучення приватних інвестицій в інфраструктуру, а також на питаннях інформаційної безпеки, контролю за криптовалютами і розвитку цифрових фінансових технологій, які були включені до Порядку денного на прохання Німеччини та Франції, інформує УНН з посиланням на прес-службу саміту.