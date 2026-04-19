Министры Британии поддержали Стармера на фоне призывов к его отставке

Члены правительства Великобритании публично поддержали премьер-министра Кира Стармера после роста политического давления из-за скандала с назначением Питера Мандельсона. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Министр технологий Лиз Кендалл заявила, что поддерживает главу правительства "на 100%", несмотря на новые сообщения о предостережениях спецслужб относительно назначения Мандельсона послом в США.

Он человек чести. Он человек, который принимает важные решения, стоящие перед страной, и который принимает правильные решения

Вице-премьер Дэвид Ламми также подчеркнул, что Стармер не одобрил бы назначение, если бы знал о проблемах с проверкой.

Если бы он знал, что Питер Мандельсон не прошел проверку, он бы никогда не назначил его послом

По данным медиа, службы безопасности высказывали предостережения относительно кандидатуры Мандельсона, однако премьер, по его словам, не был об этом проинформирован.

Стармер возложил ответственность на высокопоставленного чиновника МИД Олли Роббинса, который, как утверждается, не сообщил правительству о результатах проверки.

Оппозиционные политики призвали премьера к отставке, обвиняя его во введении парламента в заблуждение.

Это оставляет нам две возможности: либо премьер-министр лжет, либо он настолько некомпетентен, что не способен управлять страной