Министры Британии поддержали Стармера на фоне призывов к его отставке
УНН
Члены правительства Британии выразили поддержку Киру Стармеру из-за скандала с назначением посла. Оппозиция обвиняет премьера во лжи и некомпетентности.
Члены правительства Великобритании публично поддержали премьер-министра Кира Стармера после роста политического давления из-за скандала с назначением Питера Мандельсона. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Подробности
Министр технологий Лиз Кендалл заявила, что поддерживает главу правительства "на 100%", несмотря на новые сообщения о предостережениях спецслужб относительно назначения Мандельсона послом в США.
Он человек чести. Он человек, который принимает важные решения, стоящие перед страной, и который принимает правильные решения
Вице-премьер Дэвид Ламми также подчеркнул, что Стармер не одобрил бы назначение, если бы знал о проблемах с проверкой.
Если бы он знал, что Питер Мандельсон не прошел проверку, он бы никогда не назначил его послом
Суть скандала
По данным медиа, службы безопасности высказывали предостережения относительно кандидатуры Мандельсона, однако премьер, по его словам, не был об этом проинформирован.
Стармер возложил ответственность на высокопоставленного чиновника МИД Олли Роббинса, который, как утверждается, не сообщил правительству о результатах проверки.
Оппозиционные политики призвали премьера к отставке, обвиняя его во введении парламента в заблуждение.
Это оставляет нам две возможности: либо премьер-министр лжет, либо он настолько некомпетентен, что не способен управлять страной
Лидер либерал-демократов Эд Дейви также назвал ситуацию "катастрофической ошибкой".
Ожидается, что Стармер выступит в парламенте с объяснениями по ситуации. Скандал разворачивается накануне местных выборов в мае, на которых, по прогнозам, лейбористы могут потерять поддержку.
