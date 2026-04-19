Министры Британии поддержали Стармера на фоне призывов к его отставке

Киев • УНН

 • 1016 просмотра

Члены правительства Британии выразили поддержку Киру Стармеру из-за скандала с назначением посла. Оппозиция обвиняет премьера во лжи и некомпетентности.

Министры Британии поддержали Стармера на фоне призывов к его отставке

Члены правительства Великобритании публично поддержали премьер-министра Кира Стармера после роста политического давления из-за скандала с назначением Питера Мандельсона. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Министр технологий Лиз Кендалл заявила, что поддерживает главу правительства "на 100%", несмотря на новые сообщения о предостережениях спецслужб относительно назначения Мандельсона послом в США.

Он человек чести. Он человек, который принимает важные решения, стоящие перед страной, и который принимает правильные решения

– заявила Кендалл.

Вице-премьер Дэвид Ламми также подчеркнул, что Стармер не одобрил бы назначение, если бы знал о проблемах с проверкой.

Если бы он знал, что Питер Мандельсон не прошел проверку, он бы никогда не назначил его послом

– отметил он.

Суть скандала

По данным медиа, службы безопасности высказывали предостережения относительно кандидатуры Мандельсона, однако премьер, по его словам, не был об этом проинформирован.

Заместитель министра иностранных дел Великобритании уходит в отставку после скандала с проверкой Мандельсона17.04.26, 03:56 • 3431 просмотр

Стармер возложил ответственность на высокопоставленного чиновника МИД Олли Роббинса, который, как утверждается, не сообщил правительству о результатах проверки.

Оппозиционные политики призвали премьера к отставке, обвиняя его во введении парламента в заблуждение.

Это оставляет нам две возможности: либо премьер-министр лжет, либо он настолько некомпетентен, что не способен управлять страной

– заявила лидер консерваторов Кеми Баденох.

Лидер либерал-демократов Эд Дейви также назвал ситуацию "катастрофической ошибкой".

Ожидается, что Стармер выступит в парламенте с объяснениями по ситуации. Скандал разворачивается накануне местных выборов в мае, на которых, по прогнозам, лейбористы могут потерять поддержку.

Стармер не собирается в отставку из-за нового скандала с экс-послом в США17.04.26, 12:35 • 3471 просмотр

