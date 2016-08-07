Министр ВВС США назвала РФ главной угрозой
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Россия сейчас является главной угрозой для Соединенных Штатов. Об этом заявила министр ВВС США Дебора Ли Джеймс в интервью телеканалу Fox News, передает УНН.
"Я думаю, что Россия является угрозой номер один", - сказала она.
По словам Джеймс, у России есть ядерное оружие, и она ведет себя в последние годы очень агрессивно. Также она добавила, что это "очень беспокоит" Соединенные Штаты и их союзников.
Кроме этого министр рассказала, что недавно побывала с визитом в Украине. Она отметила, что Украина страдает от присоединения Крыма к России.