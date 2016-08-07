Міністр ВПС США назвала РФ головною загрозою
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Росія зараз є головною загрозою для Сполучених Штатів. Про це заявила міністр ВПС США Дебора Лі Джеймс в інтерв'ю телеканалу Fox News, передає УНН.
“Я думаю, що Росія є загрозою номер один”, — сказала вона.
За словами Джеймс, у Росії є ядерна зброя, і вона веде себе в останні роки дуже агресивно. Також вона додала, що це “дуже турбує” Сполучені Штати і їх союзників.
Крім цього міністр розповіла, що недавно побувала з візитом на Україні. Вона зазначила, що Україна страждає від приєднання Криму до Росії.