Министр туризма непала погиб при крушении вертолёта
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Министр культуры Непала Рабиндра Адхикари погиб во время катастрофы вертолета в горах. Об этом сообщает ANI, передаёт УНН.
На борту ветролёта находилось семь человек, включая министра культуры, туризма и гражданской авиации Непала Рабиндра Адхикари и его личного секретаря. Катастрофа произошла в гористом районе Тапледжунг.
Сообщается, что местные жители услышали звук взрыва и увидели клубы дыма, поднимающегося в районе крушения. Причины катастрофы пока неизвестны.
Министр и сопровождавшие его чиновники собирались посетить храм в Тапледжунге, после чего - вылететь в соседний район Панчтхар для инспекции нового аэропорта.
Как сообщал УНН, на Кубе потерпел крушение военный самолет.