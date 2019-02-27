Министр туризма непала погиб при крушении вертолёта

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 10054 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 34926 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 118810 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 121859 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124005 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122292 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 154152 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117312 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141261 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145171 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Министр туризма непала погиб при крушении вертолёта

Министр туризма непала погиб при крушении вертолёта

Киев  •  УНН

 • 10333 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Министр культуры Непала Рабиндра Адхикари погиб во время катастрофы вертолета в горах. Об этом сообщает ANI, передаёт УНН.

На борту ветролёта находилось семь человек, включая министра культуры, туризма и гражданской авиации Непала Рабиндра Адхикари и его личного секретаря. Катастрофа произошла в гористом районе Тапледжунг.

Сообщается, что местные жители услышали звук взрыва и увидели клубы дыма, поднимающегося в районе крушения. Причины катастрофы пока неизвестны.

Министр и сопровождавшие его чиновники собирались посетить храм в Тапледжунге, после чего - вылететь в соседний район Панчтхар для инспекции нового аэропорта.

Как сообщал УНН, на Кубе потерпел крушение военный самолет.

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