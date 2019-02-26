Военный самолет потерпел крушение на Кубе
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Самолет ВВС Кубы потерпел крушение во вторник на юго-западе страны в 40 км от Гаваны. Об этом сообщает газета La Vanguardia со ссылкой на очевидцев, передает УНН.
По данным издания, пилоту удалось отвести падающий самолет от населенного пункта и катапультироваться. Как сообщает газета, власти страны пока не подтвердили информацию об инциденте, однако, по предварительным данным, это мог быть истребитель МиГ-23 советского производства.
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Как сообщал УНН, ранее в сети появилось видео с места аварии Ми-8 в Красноярском крае.