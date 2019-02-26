Военный самолет потерпел крушение на Кубе

По данным издания, пилоту удалось отвести падающий самолет от населенного пункта и катапультироваться. Как сообщает газета, власти страны пока не подтвердили информацию об инциденте, однако, по предварительным данным, это мог быть истребитель МиГ-23 советского производства.

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Как сообщал УНН, ранее в сети появилось видео с места аварии Ми-8 в Красноярском крае.