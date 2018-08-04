Появилось видео с места падения вертолета Ми-8 в РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. В сети появилось видео с места ужасной аварии Ми-8 в Красноярском крае. Запись была опубликована на странице krasnoyarsk_bro в Instagram, передает УНН.
На странице указано, что эта группа посвящена Красноярскому краю.
В подписи к видео указано, что при крушении вертолета Ми-8, который столкнулся с грузом, закрепленным на тросе другого вертолета, погибли 18 человек.
"Ми-8 перевозил рабочих вахтовиков. Катастрофа произошла в Туруханском районе. Вертолет Ми-8, разбившийся в Красноярском крае, перед падением задел другой вертолет", - говорится в сообщении.
Также указано, что машины вылетали один за другим: первый вертолет взлетел в 9:29, второй - в 9:43. Примерно через 10 минут Ми-8 лопастями задел груз первого вертолета. На борту другой машины никто не пострадал.
В Красноярском крае 18 человек погибли при крушении вертолета Ми-8, який столкнулся с грузом, закрепленном на тросе второго вертолета. Ми-8 перевозил рабочих вахтовиков. Катастрофа произошла в Туруханском районе. Вертолет Ми-8, разбившийся в Красноярском крае, перед падением задел другой вертолёт. Машины вылеталы друг за другом: первый вертолёт взлетел в 9:29, второй - в 9:43. Примерно через 10 минут Ми-8 лопастями задел груз первого вертолёта. На борту другой машины никто не пострадал. #krasnoyarsk_bro #krasnoyarsk # красноярск # красноярскийкрай # сибирь #russia # россия # вертолет # турухарскийрайон