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З'явилося відео з місця падіння вертольота Мі-8 у РФ

З'явилося відео з місця падіння вертольота Мі-8 у РФ

Київ • УНН

 • 14129 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. У мережі з'явилось відео з місця жахливої аварії Мі-8 у Красноярському краї. Запис був опублікований на сторінці krasnoyarsk_bro в Instagram, передає УНН.

На сторінці зазначено, що ця група присвячена Красноярському краю.

У підписі до відео зазначено, що під час аварії вертольота Мі-8, який зіткнувся з вантажем, закріпленому на тросі іншого вертольота, загинуло 18 осіб.

"Мі-8 перевозив робітників вахтовиків. Катастрофа сталася в Туруханському районі. Вертоліт Мі-8, що розбився в Красноярському краї, перед падінням зачепив інший вертоліт", - йдеться у повідомленні.

Також зазначено, що машини вилітали одна за одною: перший вертоліт злетів о 9:29, другий - о 9:43. Приблизно через 10 хвилин Мі-8 лопастями зачепив вантаж першого вертольота. На борту іншої машини ніхто не постраждав.

В Красноярском крае 18 человек погибли при крушении вертолета Ми-8, который столкнулся с грузом, закрепленном на тросе другого вертолета. Ми-8 перевозил рабочих вахтовиков. Катастрофа произошла в Туруханском районе. Вертолет Ми-8, разбившийся в Красноярском крае, перед падением задел другой вертолёт. Машины вылетали друг за другом: первый вертолёт взлетел в 9:29, второй — в 9:43. Примерно через 10 минут Ми-8 лопастями задел груз первого вертолёта. На борту другой машины никто не пострадал. #krasnoyarsk_bro #krasnoyarsk #красноярск #красноярскийкрай #сибирь #russia #россия #вертолет #турухарскийрайон

Публикация от Красноярск/Красноярский Край (@krasnoyarsk_bro)

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