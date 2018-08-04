З'явилося відео з місця падіння вертольота Мі-8 у РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. У мережі з'явилось відео з місця жахливої аварії Мі-8 у Красноярському краї. Запис був опублікований на сторінці krasnoyarsk_bro в Instagram, передає УНН.
На сторінці зазначено, що ця група присвячена Красноярському краю.
У підписі до відео зазначено, що під час аварії вертольота Мі-8, який зіткнувся з вантажем, закріпленому на тросі іншого вертольота, загинуло 18 осіб.
"Мі-8 перевозив робітників вахтовиків. Катастрофа сталася в Туруханському районі. Вертоліт Мі-8, що розбився в Красноярському краї, перед падінням зачепив інший вертоліт", - йдеться у повідомленні.
Також зазначено, що машини вилітали одна за одною: перший вертоліт злетів о 9:29, другий - о 9:43. Приблизно через 10 хвилин Мі-8 лопастями зачепив вантаж першого вертольота. На борту іншої машини ніхто не постраждав.
В Красноярском крае 18 человек погибли при крушении вертолета Ми-8, который столкнулся с грузом, закрепленном на тросе другого вертолета. Ми-8 перевозил рабочих вахтовиков. Катастрофа произошла в Туруханском районе. Вертолет Ми-8, разбившийся в Красноярском крае, перед падением задел другой вертолёт. Машины вылетали друг за другом: первый вертолёт взлетел в 9:29, второй — в 9:43. Примерно через 10 минут Ми-8 лопастями задел груз первого вертолёта. На борту другой машины никто не пострадал. #krasnoyarsk_bro #krasnoyarsk #красноярск #красноярскийкрай #сибирь #russia #россия #вертолет #турухарскийрайон