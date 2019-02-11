Біля Стамбула розбився військовий вертоліт
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Біля житлового району провінції Чекмекьой поблизу Стамбула розбився військовий вертоліт. Про це повідомляє видання Daily Sabah, передає УНН.
Так, повідомляється, що швидка допомога і рятувальні бригади були негайно відправлені в район, де сталася аварія.
За словами представника місцевої влади, 4 військовослужбовців, які постраждали в результаті аварії вертольота, були доставлені в найближчу лікарню.
Як повідомляв УНН, раніше в мережі з'явилося відео з місця аварії Мі-8 в Красноярському краї.