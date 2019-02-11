Недалеко от Стамбула разбился военный вертолет
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Возле жилого района провинции Чекмекьой около Стамбула разбился военный вертолет. Об этом сообщает издание Daily Sabah, передаёт УНН.
Так, сообщается, что скорая помощь и спасательные бригады были немедленно отправлены в район, где произошла авария.
По словам представителя местной власти, 4 военнослужащих, пострадавших в результате крушения вертолета, были доставлены в ближайшую больницу.
Как сообщал УНН, ранее в сети появилось видео с места аварии Ми-8 в Красноярском крае.