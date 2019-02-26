Військовий літак зазнав аварії на Кубі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Літак ВПС Куби зазнав аварії у вівторок на південному заході країни в 40 км від Гавани. Про це повідомляє газета La Vanguardia з посиланням на очевидців, передає УНН.
За даними видання, пілотові вдалося відвести падаючий літак від населеного пункту і катапультуватися. Як повідомляє газета, влада країни поки не підтвердили інформацію про інцидент, проте, за попередніми даними, це міг бути винищувач МіГ-23 радянського виробництва.
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Як повідомляв УНН, раніше в мережі з'явилося відео з місця аварії Мі-8 в Красноярському краї.